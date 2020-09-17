Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Вмешательство в дела Украины и международная коррупция.

Президент требует посадок. Но НАБУ - неконституционное, САП - без руководителя. В то же время в ЕС против решения Рады об изменении комиссии, которая будет выбирать руководителя САП. Уже угрожают отменить безвиз.

Бюджет и возможный транш МВФ.

Кто должен отвечать за срыв Минских соглашений и сдачу Крыма?

Президент говорит о НАТО, тем временем на Донбассе кризис, спровоцированный постановлением о выборах.

Радикализация общества. Существуют ли предохранители, чтобы сдержать ситуацию?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - председатель ВРУ Дмитрий Разумков, народный депутат (фракция "Батькивщина") Сергей Евтушок, народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, политолог Александр Лазарев, народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Тарас Батенко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко, политический консультант Михаил Чаплыга, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).