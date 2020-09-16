Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Внешнее влияние и вмешательство в дела Украины.

Когда состоится встреча в "нормандском формате"?

Выборы на подконтрольном Донбассе могут состояться весной.

Полгода карантина. Готова ли страна к очередной волне?

Сотрудничество с МВФ и возможные альтернативы.

Местные выборы.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, народный депутат (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, депутат Верховной Рады VII созыва Игорь Швайка, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян, сопредседатель ГИ "Права справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).