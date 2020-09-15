Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Бюджет.

Внешние заимствования и сотрудничество с МВФ.

Выступление генпрокурора Венедиктовой в Раде.

Мир на Донбассе и сотрудничество с НАТО.

Выборы.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, экономический аналитик Виктор Скаршевский, финансовый аналитик Алексей Кущ, народный депутат Украины VII созыва Владимир Медяник, народный депутат ("Слуга народа") Елена Мошенец, народный депутат ("Слуга народа") Даниил Гетманцев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).