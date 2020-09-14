Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Депутаты говорят о новом возможном нападении России.

Опять все вспомнили о школе. Каким будет наше образование в условиях коронавируса и экономического спада?

Местные выборы. Проголосует ли Донбасс? Кто против этих голосов?

Бюджет-2021. Насколько он будет независимым от внешнего влияния? И каким он будет - развития, проедания или войны?

Радикалы вновь нападают на представителей оппозиции в регионах. Власти и правоохранители не реагируют.

Нефедов, Притула и "Голос" идут на столицу.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, политолог Валерий Дымов, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).