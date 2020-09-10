Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

"Delfi" подняли. А поможет ли это перед выборами?

В СНБО объяснили, почему на подконтрольном Донбассе не состоятся выборы.

Ветераны и участники событий на востоке выходят на протесты против совместного мониторинга. Не спровоцирует ли это новое обострение и срыв "нормандской встречи" 11 сентября?

В Институте нацпамяти объявили тендер на написание статей в Википедии. Потратят 500 тысяч гривен.

Кабмин Шмыгаля подготовил программу 690 шагов на следующий год. Куда эти шаги нас заведут?

Государство в смартфоне. Депутаты предложили законопроект, предусматривающий передачу информации о пользователе.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Павленко, народный депутат ("Батькивщина") Алена Шкрум, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Устенко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).