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Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

  • Обострение на Донбассе.
  • Новые лица едут в новые дома. Как политики решают жилищный вопрос?
  • Что будет с зарплатами учителям?
  • В ГБР не расследуют дела о сдаче Крыма.
  • Американские бомбардировщики с ядерным оружием над Украиной. Не является ли это провокацией?
  • Минера моста "Метро" выпустили из психбольницы под домашний арест?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, политический эксперт Юрий Дудкин, политолог Александр Лазарев, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный, народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос, украинский художник, телеведущий Сергей Поярков, заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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