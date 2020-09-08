Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Ветеранское движение ссорится с "Европейской солидарностью" из-за незаконного использования марша защитников в партагитации.

Обучение в период карантина и зарплаты педагогам.

Местные выборы. Заявления Айвазовской и основание для переноса/отмены.

Отставки в Кабмине. Будут или не будут?

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и. о. министра экономики (2020 г.) Павел Кухта, народный депутат VII созыва Владимир Медяник, народный депутат (партия "Батькивщина") Вадим Ивченко, политолог Владимир Цыбулько, народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян, народный депутат ("Слуга народа") Сергей Бабак, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).