Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Год от большого обмена удерживаемыми и срыва перемирия.

Выборы начались…

К нам едет МВФ…

Подготовка ко второй волне карантина.

Перестановки в правительстве. Кого и зачем увольнять?

Опять "Делфи". И снова без результатов.

Законопроект 3796. Регистрация домашних животных. Является ли он актуальным сейчас?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный, политолог Валерий Дымов, журналистка Светлана Крюкова, экономический аналитик Виктор Скаршевский, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, политический эксперт Михаил Чаплыга, политолог Александр Лазарев, народный депутат ("Слуга народа") Галина Янченко, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).