Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Харьковская трагедия. Кто должен ответить за беззаконие на улицах?

Новый политический сезон. Новые союзы и новые вызовы.

Карантин. Образование, выборы и новые ограничения.

Саакашвили то уезжает, то остается.

Большинство украинцев считает себя бедными. Какие должны быть первоочередные шаги власти?

Меморандум с ЕС. Кто выиграет, а кто заплатит больше?

День Независимости прошел, а скандалы до сих пор не утихают.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – политолог Владимир Цыбулько, политический эксперт Юрий Дудкин, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат ("Слуга народа") Леся Забуранная, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, журналист Сергей Лямец, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, политтехнолог Дмитрий Раимов.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.