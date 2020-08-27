Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Саакашвили возвращается в Грузию. Какие были успехи в Украине?

Большинство украинцев считают себя бедными.

Минэкономики прогнозирует подорожание тарифов. "Нафтогаз" поднял цены на газ.

Меморандум с ЕС по кредиту 1,2 млрд. Кто от этого выиграл?

Новый политический сезон. Какие будут союзы?

Институт нацпамяти считает, что вопрос большого герба не ко времени. А вот декоммунизация памятников актуальна.

Радикализация общества. Кто стоит за нападениями на политиков и активистов?

Новые кадры в "Укрзализныце". Что изменится?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева, народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Колтунович, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко, народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.