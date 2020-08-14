Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Новый политический сезон. Какова вероятность протестов?

Наступление на свободу слова. Почему власть давит на СМИ?

Местные выборы на Донбассе и проблема с райсоветами.

Сто дней реформам Саакашвили. Расследование по скруткам НДС.

Регионы снова против власти. Тернополь против игорного бизнеса.

Выборы в США. Выдержит ли украинская власть?

"Делфи" обещают поднять ко Дню Независимости.

Дела, где фигурирует Порошенко, не расследуются. И западные партнеры намекают, что не нужно их расследовать.

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, заместитель главы ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды - министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.