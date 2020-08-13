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Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

  • Год власти. Настроения общества.
  • Атака на медиа и свободу слова.
  • Кабмин назначил ответственного за информационную политику.
  • Попытка запретить "Оппозиционную платформу - За жизнь".
  • В МИД обвинили Россию в том, что она совершает противоправные действия против украинцев, которые живут в РФ.
  • Власть движется к признанию крымскотатарского народа коренным, а что будет с меньшинствами?
  • Громкие разоблачения, когда будут расследования?
  • Большая приватизация. Что продают?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – политолог Дмитрий Корнейчук, политолог Алексей Якубин, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Украины V-VIII созыва, член ЦИК Украины с 2019 года Юрий Мирошниченко, секретарь СНБО с мая по октябрь 2019 года, министр финансов Украины с 2016 по 2018 год Александр Данилюк, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Григорий Мамка, журналист Олеся Медведева, экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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