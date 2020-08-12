Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Выборы на Донбассе.

В "Европейской Солидарности" считают, что возвращение Донбасса приведет к потере Украины.

Выборочная декоммунизация.

Исторические противоречия - будет ли в Киеве памятник Степану Бандере?

Местные выборы. Комики и шутники. Второй сезон.

Дача президента. Сколько стоит жить, как простой учитель?

"Делфи" поднимут бесплатно. Кто за это заплатит?

Дело Шеремета. Подозреваемые уже дома.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - общественный деятель, глава ОО "Народный союз" Ирина Паламар, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сопредседатель ГИ "Права Справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян, политолог Александр Лазарев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.