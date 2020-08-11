Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Восемь месяцев после катастрофы рейса "Тегеран-Киев".

Выборы на Донбассе. Какова цель ограничений и отмен?

Кто стоит за притеснениями медиа?

"Тесла" Богдана. Конфликт старых друзей.

Полгода правительства Шмыгаля.

Возвращение Донбасса и настроения украинцев.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец политолог Владимир Цибулько, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, народный депутат Украины VII созыва Алексей Кайда, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, политтехнолог Дмитрий Раимов, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, журналист Сергей Лямец.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.