Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Борьба с коррупцией и схемами.

Опять выборы на Донбассе. Почему ЦИК ограничивает права граждан?

Закрытие КПВВ на линии разграничения с Крымом. Способствует ли это интеграции?

США предостерегли от вмешательства в выборы. Реакция Украины.

Кто стоит за нападениями на оппозицию и телеканалы?

"Правый сектор" взялся за воспитание детей. Учат стрелять москалей.

Опять "Делфи", но уже с краном.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, политолог Валерий Дымов, политолог Александр Лазарев, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, журналист, общественный деятель и политик, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.