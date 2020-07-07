Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О выборах на Донбассе, налоге на паи и законе о языке, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Вопрос мира на востоке и вероятная эскалация конфликта.

Конституционный суд рассматривает закон о языке.

Закон о медиа. Защита журналистов или властей?

Выбор Зеленского: распустить Раду или уговорить фракцию?

Выборы на Донбассе. Кто и за что?

Налог на паи. Почему именно сейчас взялись за фермеров и зарплаты в госкомпаниях?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат ("Слуга народа") Галина Янченко, политолог Александр Лазарев, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, министр здравоохранения Украины c 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат VIII созыва Олег Мусий, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Устенко, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.