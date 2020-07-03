Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Радикалы выходят на улицы и угрожают оппозиционным партиям.

Местные выборы. Что будет делать власть на фоне обвала рейтингов?

Отставка Смолия.

Как политические скандалы влияют на рейтинг власти и монобольшинства?

Александра Клитина записала очередное видео. Утверждает, что она инопланетянин.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат Украины ("Слуга народа") Алексей Устенко, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, народный депутат ("Слуга народа") Марьяна Безуглая, политолог Валерий Дымов журналист Сергей Лямец, народный депутат Украины VIII созыва, адвокат Олег Куприенко, народный депутат ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, политолог Александр Лазарев, народный депутат ("Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура, политолог Ростислав Балабан, городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.