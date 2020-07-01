Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Дело Петра Порошенко.

Украинские власти утверждают, что Россия готовится к вторжению. Военные же не подтверждают эту информацию.

В Офисе президента разработали закон об инвестиционных нянях. То есть борьбы с коррупцией и равных прав для всех инвесторов не будет.

"Укрзализныцю" переводят на четырехдневный график. Член наблюдательного совета Сергей Лещенко устраивает шоу с женой для спасения замков Украины.

Премьер Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку. Уйдет ли?

Скандал из-за высказываний нардепа Галины Третьяковой.

Рейтинги власти и партий. Почему большинство теряет поддержку?

Закон о медиа. Журналисты против.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко, народный депутат V-VIII созывов, член ЦИК Украины с 2019 года Юрий Мирошниченко, народный депутат (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко, народный депутат ("Слуга народа") Евгений Шевченко, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, народный депутат ("Слуга народа") Леся Забуранная, народный депутат (ВО "Свобода") Оксана Савчук.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.