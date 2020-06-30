Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О партии Клитиной, скандале с Третьяковой и рейтингах власти, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Александра Клитина создает свою партию. Это новый формат антикоррупционной борьбы или первая партия о красоте?

Галина Третьякова не планирует уходить с поста. Она обвинила профсоюзы и тех, кто не хочет мира в атаке на нее.

КМИС опубликовал последние рейтинги партий, власти и президента. Разочарование и недоверие. Как справиться с такими вызовами?

Сотрудничество с международными организациями. Более 60 процентов украинцев против кредитов МВФ.

В МИД считают, что Украина должна готовиться к войне с Россией. Действительно ли есть такая угроза?

Националисты и радикалы продолжают нападения на активистов других партий. Власть не контролирует улицу. К чему это приведет?

Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Презирает закон или правоохранители не способны качественно оформить документы по вызову?

Языковые скандалы. Театр на Подоле решил, что он Макдональдс.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Марьяна Безуглая, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный, народный депутат (внефракционный) Антон Поляков, бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко, народный депутат (фракция "Батькивщина") Алена Шкрум, политтехнолог Дмитрий Раимов, политолог Александр Лазарев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.