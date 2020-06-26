Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О непогоде на западе Украины, мире на Донбассе и рейтингах власти, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Выборы приближаются. Активистов партий бьют битами. Власть не реагирует.

Скандал с нардепом Галиной Третяковой. Нардеп Третьякова считает, что обвинение в отношении нее - это организованный булинг.

Порошенко просил США поддержать его на выборах. Почему они не согласились?

Паводки. Украина просит помощи у ЕС и НАТО. Отреагируют ли?

Мир на Донбассе. Украинская сторона предложила календарь выборов и назвала условия, при которых они состоятся.

Рейтинги власти.

День Конституции. Что мешает государству/власти обеспечить базовые гарантированные права граждан?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова, министр социальной политики в 2016-2019 гг. Андрей Рева, народный депутат (внефракционный) Антон Поляков, депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов (ВО "Свобода") Андрей Ильенко, народный депутат ("Слуга народа") Александр Дубинский, политолог Александр Лазарев, советский и украинский композитор, пианист, шоумен Владимир Быстряков, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко, народный депутат ("Слуга народа") Елена Мошенец, народный депутат VIII созыва (политическая партия Всеукраинское объединение "Черкащани") Олег Петренко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.