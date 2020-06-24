Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О непогоде на западе Украины, 100 дней карантина и падении украинской экономики, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Запад под водой. Причины и последствия.

Западные партнеры снова давят власть и требуют от Зеленского не давить на Порошенко.

Дмитрий Разумков уверен, что языковым вопросом манипулируют политики.

Сто дней карантина и тысяча умерших. Власть готовится ко второй волне.

Саакашвили предсказывает распад Украины, а Шмыгаль не уверен, что выборы состоятся вовремя.

Украинская экономика падает. Выплаты по внешним заимствованиям растут.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Леся Забуранная, политолог Михаил Погребинский, политолог Валерий Дымов, политтехнолог Дмитрий Раимов, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко, политтехнолог, продюсер, блогер Владимир Петров.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.