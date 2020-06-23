Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О "пленках Порошенко-Байдена", об уровне поддержки власти и протестах медиков в столице, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

"Пленки Порошенко-Байдена". Будет ли ВСК относительно этих "пленок"?

Зеленский настаивает на проведении "нормандской встречи" в ближайшие месяцы.

Уровень поддержки власти и ожидания украинцев (последняя социология Института им. Яременко).

Протесты медиков в Киеве.

Национальная идея для Украины, какой она должна быть?

Состояние экономики (прогноз НБУ) и ожидания украинцев.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, украинская журналистка Светлана Крюкова, народный депутат (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат Украины VII-VIII созыва Александр Онищенко, народный депутат (внефракционный) Антон Поляков, народный депутат (фракция "Батькивщина") Иван Крулько, народный депутат, фракция ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Павленко, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.