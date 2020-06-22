Ток-шоу "19", – полное видео

О Дне чествования жертв войны и взрыве в доме на Позняках, – подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

День памяти жертв войны. Кому нужны провокации?

Вместо языковых скандалов и споров относительно Дня победы время найти национальную идею, которая не будет раскалывать общество, а будет объединять его.

Взрыв в доме на Позняках. Это начало техногенных катастроф или обычная неосторожность?

Нардепы снова жалуются, что им не хватает средств на жизнь.

Власть возвращается к усилению карантина. Выдержит ли экономика и будут ли протесты?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, трижды генеральный прокурор Украины (в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 г.) Святослав Пискун, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, юрист Андрей Портнов, народный депутат (внефракционный) Анна Скороход, политолог Александр Лазарев, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.