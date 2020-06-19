Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О том, что количество больных COVID-19 возрастает, о программе правительства и кадровых назначениях в Кабмине – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Количество больных COVID-19 возрастает. Власть пытается ввести ограничения. Украинцы не поддерживают и выходят на протесты.

Власть защищает заробитчан. Запретила посредникам брать деньги за трудоустройство. Защитит ли это права заробитчан?

Депутаты не отпустили Святослава Вакарчука.

Голосование за программу правительства. Это уже раскол монобольшинства или противостояние олигархов?

Кадровые назначения в Кабмине. Ждем результатов.

Поиск мира на востоке.

Перед предоставлением нового транша. МВФ проверит, выполнила ли Украина требования меморандума.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталья Королевская, народный депутат ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, политический и общественный деятель Дмитрий Спивак, народный депутат ("Слуга народа") Юрий Камельчук, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, политолог Александр Лазарев, политический эксперт Александр Солонтай, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.