Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О том, что количество больных COVID-19 возрастает, о программе правительства и кадровых назначениях в Кабмине – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.
Темы сегодняшней программы:
- Количество больных COVID-19 возрастает. Власть пытается ввести ограничения. Украинцы не поддерживают и выходят на протесты.
- Власть защищает заробитчан. Запретила посредникам брать деньги за трудоустройство. Защитит ли это права заробитчан?
- Депутаты не отпустили Святослава Вакарчука.
- Голосование за программу правительства. Это уже раскол монобольшинства или противостояние олигархов?
- Кадровые назначения в Кабмине. Ждем результатов.
- Поиск мира на востоке.
- Перед предоставлением нового транша. МВФ проверит, выполнила ли Украина требования меморандума.
Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.
Гости ток-шоу – народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталья Королевская, народный депутат ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, политический и общественный деятель Дмитрий Спивак, народный депутат ("Слуга народа") Юрий Камельчук, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, политолог Александр Лазарев, политический эксперт Александр Солонтай, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.