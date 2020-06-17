Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Об акциях в защиту журналистов, деле Порошенко и кадровых изменениях в правительстве, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Акции в защиту журналистов в Киеве.

Минские соглашения в кризисе. Украина обвинила Россию в невыполнении требований парижского коммюнике.

Украинцы требуют от президента ликвидировать Институт нацпамяти и защитить право на использование русского языка.

Программа правительства.

Процесс по Порошенко.

Украина и НАТО. Расширение сотрудничества и риски.

Кадровые вопросы. Новые министры в Кабмине. Проголосует ли завтра Рада?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат V-VII созывов Елена Бондаренко, политолог Валерий Дымов, народный депутат ("Слуга народа") Евгений Шевченко, народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович, бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль, народный депутат ("Слуга народа") Александр Дубинский, политтехнолог, продюсер, блогер Владимир Петров, журналистка, политический блогер Алена Яхно, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный, народный депутат ("Слуга народа") Марьяна Безуглая, народный депутат ("Батькивщина") Валентин Наливайченко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.