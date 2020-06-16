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Ток-шоу "19", – полное видео

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О деле Стерненко, мере пресечения Порошенко и программе правительства, – подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

  • Дело Стерненко.
  • Мера пресечения Петру Порошенко. Какие перспективы и последствия?
  • Новые министры в Кабмине. Сергей Шкарлет и Роман Абрамовский.
  • Известные украинцы требуют защитить язык. Действительно ли что-то угрожает языку?
  • Минские соглашения не выполняются, власть говорит о расширении и изменении формата. Не путь ли это к кризису?
  • Власть ищет способы, чтобы перенести местные выборы на весну.
  • Программа правительства. Что, кроме увеличения количества страниц, есть в документе?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, народный депутат VII и VIII созывов Михаил Головко, журналистка Светлана Крюкова, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, политтехнолог Дмитрий Раимов, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Юрий Павленко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Юрий Камельчук, политолог Александр Лазарев.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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программы канала ZIK

Дело Стерненко. Мера пресечения Порошенко. Программа правительства | Ток-шоу
Александр Онищенко | Hard с Влащенко | 15.06.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Семен Глузман | HARD с Влащенко | 16.06.20
Илья Кива | Ток-шоу
Борьба с неуплатой коммуналки. Законопроект о референдуме | Детали дня | 16.06.20