Ток-шоу "19", – полное видео

О деле Стерненко, об увеличении штрафов за неуплату за ЖКХ и рекордных взятках, – подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Дело Стерненко.

Вместо снижения тарифов власть предлагает увеличить штрафы за задолженность по ЖКХ (законопроект 3613).

Вместо посадок – рекордные взятки. Попытка подкупить за 6 млн Сытника и Холодницкого.

Радикалы теряют чувство дозволенного. До чего это доведет страну?

Мир на востоке. Власть все больше отходит от Минских соглашений и генерирует новые форматы.

Власть готовится к переносу выборов на весну. Для этого уже манипулирует информацией о количестве больных COVID-19.

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, журналист, блоггер Анатолий Шарий, народный депутат (фракция "Батькивщина") Андрей Николаенко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко, политолог Валерий Дымов, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, народный депутат (фракция "Слуга народа") Марьяна Безуглая.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.