Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Потасовка в Одесском облсовете.

Восемь месяцев Максима Степанова на посту руководителя Минздрава.

Власти планируют вакцинировать украинцев во втором квартале. Как ускорить этот процесс?

Ситуация с тарифами.

Сотрудничество с МВФ и планы правительства выпустить облигации внешнего займа.

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Куприенко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Кирилл Молчанов, политический эксперт; Анна Маляр, юрист-криминалист; Юрий Камельчук, народный депутат от "Слуги народа"; Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития; Сергей Поярков, украинский художник, телеведущий; Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).