Ток-шоу "19", – полное видео
О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK
Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.
Темы сегодняшней программы:
- Потасовка в Одесском облсовете.
- Восемь месяцев Максима Степанова на посту руководителя Минздрава.
- Власти планируют вакцинировать украинцев во втором квартале. Как ускорить этот процесс?
- Ситуация с тарифами.
- Сотрудничество с МВФ и планы правительства выпустить облигации внешнего займа.
Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.
Гости ток-шоу – Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Куприенко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Кирилл Молчанов, политический эксперт; Анна Маляр, юрист-криминалист; Юрий Камельчук, народный депутат от "Слуги народа"; Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития; Сергей Поярков, украинский художник, телеведущий; Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).