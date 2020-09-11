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Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

  • США ввели санкции против нардепа Деркача, который обнародовал пленки Байдена-Порошенко. Кто и кого защищает?
  • МВФ выдвинул Украине новые условия…
  • Антикоррупционеры уже призывают "сносить Зеленского".
  • Резников обещает построить новый Донбасс. Но выборы там не проводят.
  • Языковой омбудсмен проинспектирует школы. Все ли перешли на украинский?
  • Странный мир. Казанский говорит о пересмотре "Минских соглашений". Турчинов и Луценко уже готовы штурмовать Крым.
  • В "Слуге народа" снова говорят об отставках в Кабмине.
  • Депутаты хотят заставить провайдеров собирать информацию о пользователях.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат (фракция "Батькивщина") Сергей Евтушок, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Жмеренецкий, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, сопредседатель ГИ "Права Справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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