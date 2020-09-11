Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

США ввели санкции против нардепа Деркача, который обнародовал пленки Байдена-Порошенко. Кто и кого защищает?

МВФ выдвинул Украине новые условия…

Антикоррупционеры уже призывают "сносить Зеленского".

Резников обещает построить новый Донбасс. Но выборы там не проводят.

Языковой омбудсмен проинспектирует школы. Все ли перешли на украинский?

Странный мир. Казанский говорит о пересмотре "Минских соглашений". Турчинов и Луценко уже готовы штурмовать Крым.

В "Слуге народа" снова говорят об отставках в Кабмине.

Депутаты хотят заставить провайдеров собирать информацию о пользователях.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат (фракция "Батькивщина") Сергей Евтушок, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Жмеренецкий, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, сопредседатель ГИ "Права Справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).