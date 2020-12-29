"То, что прошел за 6,5 года, не пожелаю никому": Экс-премьер Азаров рассказал, планирует ли идти в украинские суды

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Николай Азаров отметил, что добиться справедливости в Европейском суде было непросто

Глава украинского правительства в 2010-2014 годах Николай Азаров рассказал, планирует ли судиться в украинских судах для защиты чести и достоинства. Он заявил о недоверии к украинскому правосудию и отсутствии системы справедливых судов, поэтому смысла судиться не видит.

Об этом бывший премьер заявил во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Николай Азаров, отвечая на вопрос, будет ли защищать свою честь и достоинство в рамках украинского законодательства, отметил, что большинство украинцев не доверяет украинскому правосудию, и он тоже относится к такой категории, поэтому не видит смысла этого делать.

"Я в них не верю, потому что я прошел через эти шесть с половиной лет то, что я бы не пожелал би никому пройти", – отметил бывший глава правительства о судах в Украине.

Николай Азаров продолжил: "Какой мне смысл обращаться вот в эту систему правосудия? Я добился справедливости в Европейском суде. Это было трудно, это было непросто, это было по времени достаточно долго, но я добился. Я думаю, что придет время, когда в Украине восстановится система справедливых судов".

Напомним, суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

Как сообщали, в марте этого года послы ЕС решили снять "замораживание" активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. В то же время были продлены санкции против Виктора Януковича и еще восьми человек.