То, что происходит со "112 Украина", похоже на подготовку к рейдерскому захвату телеканала, – Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Чтобы передать его в руки тех, кто хочет "отжать" чужое, говорит нардеп

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, вступив в сговор с представителями действующей власти, пытается "отжать" телеканалы и заполнить пустоту своим контентом и своими интересами, которые не связаны с интересами украинского народа.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин отметил: "То, что происходит со "112" – это очень похоже на подготовку к рейдерскому захвату телеканала и передачи его в руки тех самых, кто хочет "отжать" чужое".

Народный депутат напомнил, что в отношении телеканала "112 Украина" подобное происходило в прошлом году. По его словам, против владельца СМИ возбудили надуманное уголовное дело, в рамках которого наложили арест на телеканал и пытались его передать в управление АРМА.

"Это специально созданное при Порошенко предприятие, которое занимается управлением чужим имуществом, изъятым по уголовным делам. То есть чужое имущество человека, который еще ни в чем не признан виновным, в отношении которого нет никаких приговоров, он просто подозревается там в чем-то, так вот, его имущество могут отобрать и передать в управление этой самой АРМА, а АРМА его может сдать в аренду, все, что хотите, продать, назначить управляющих своих. Вот по этой схеме пошла действующая украинская власть. Но это не порошенковская власть, а власть Зеленского. Они таким образом напали на телеканал и попытались через АРМА передать его дальше. То же самое происходит сегодня", – сказал Ренат Кузьмин.

Гость ток-шоу напомнил, что в прошлом году суды отказались признавать законными такие действия и своим решением вернули телеканал владельцу.

Ренат Кузьмин прогнозирует, что, кроме "112 Украина", могут быть попытки захвата и других телеканалов, в частности, ZIK и "Newsone".

"Нацрада з питань телебачення та радіомовлення - это та самая рада, которая должна блюсти чистоту эфиров, вступив в сговор с представителями действующей власти, пытается таким образом "отжать" телеканалы и заполнить пустоту своим контентом, своими передачами, своими эфирами, своими интересами, по сути. Чаще всего, интересами, которые никак не связаны с интересами украинского народа", – резюмировал Ренат Кузьмин.

Как сообщалось, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог. Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, после которых непосредственно следует возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

"Считаем решение регулятора тенденциозным, принятым под прямым давлением властей. Таким образом, Нацсовет в очередной раз подтвердил, что является карательным органом Офиса президента по борьбе с неугодными каналами", – сказано в заявлении телеканала.