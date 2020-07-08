То, что Порошенко называл победой – это позорная капитуляция, – Верещук

Телеканал ZIK

Минские соглашения без потери украинских интересов выполнить невозможно. Поэтому мы всяческими путями пытаемся сейчас донести до наших партнеров, что то, что называл победой пятый президент Украины Петр Порошенко – это, на самом деле, позорная капитуляция.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Верещук отметила, что команда президента Владимира Зеленского сегодня ведет интенсивную работу по достижению мира на Донбассе. По ее словам, глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с вице-премьер–министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резником, министром обороны Андреем Тараном и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой летают в Германию и Францию и ведут встречи в рамках нормандского формата.

"Они пытаются наработать механизм без потери украинских интересов. Потому что если искренне посмотреть на Минские соглашения, без потери украинских интересов их невозможно выполнить. Просто невозможно! Мы всяческими путями пытаемся сейчас донести до наших партнеров, что то, что называл победой Порошенко – это, на самом деле, позорная капитуляция. И эти Минские соглашения сегодня, вчера и всегда были невыгодны Украине", – заявила Верещук.

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Также, по словам народного депутата, продление санкций против России свидетельствуют о том, что партнеры Украины видят стремление украинских властей к миру.

"То есть сейчас у нас есть люфт времени. Но этот "лаг" для Донбасса очень малый", – прокомментировала Ирина Верещук.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал условия и дату следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки".