ТКГ не должна менять площадку для переговоров в Минске, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

По мнению спикера, такой шаг не повлияет на качество работы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Трехсторонняя контактная группа не должна менять площадку переговоров в Минске. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет. Объясню почему. И раньше когда еще не было COVID, были разговоры - Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что смена локации не повлияет на качество работы", - заметил Разумков.

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Кроме этого, он напомнил, что сейчас все переговоры ТКГ происходят в режиме онлайн, поэтому нет причин менять место.

"И алогично сегодня менять место, поскольку фактически место встречи и так не является белорусским или украинским, или какого-либо другого европейского государства", - отметил спикер.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным изменение "Минского формата" заседания Трехсторонней контактной группы на другой город, хотя такие предложения поступали от разных государств.