ТКГ не должна менять площадку для переговоров в Минске, - Разумков
По мнению спикера, такой шаг не повлияет на качество работы
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Трехсторонняя контактная группа не должна менять площадку переговоров в Минске. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нет. Объясню почему. И раньше когда еще не было COVID, были разговоры - Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что смена локации не повлияет на качество работы", - заметил Разумков.
Кроме этого, он напомнил, что сейчас все переговоры ТКГ происходят в режиме онлайн, поэтому нет причин менять место.
"И алогично сегодня менять место, поскольку фактически место встречи и так не является белорусским или украинским, или какого-либо другого европейского государства", - отметил спикер.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным изменение "Минского формата" заседания Трехсторонней контактной группы на другой город, хотя такие предложения поступали от разных государств.