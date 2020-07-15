Минкульт хочет ставить на учет всех туристов, которые пересекают границу Украины

Украинские туристы в Турции Укринформ

Внутренних туристов намерены опрашивать о настроение в отношении путешествий

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициирует осуществление учета туристов, которые пересекают границу Украины и опроса внутренних туристов. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Укринформ.

"Просьба к Кабинету министров предоставить следующие поручения: Госстата активизировать работу и обеспечения проведения в этом году опрос внутренних туристов относительно их настроений в отношении путешествий с целью анализа динамики изменений в следующие периоды..., а также создать совместную рабочую группу с Госпогранслужбой и МИД относительно выработки механизма учета туристов, которые пересекают украинскую границу", - сказал министр.

По словам Ткаченко, такие меры являются необходимыми, поскольку для развития туризма нужно учесть статистические данные о количестве туристов.

В ответ премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес поручение по просьбе Ткаченко к протоколу заседания правительства.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Турция в этом году будет главным туристическим направлением для украинцев, которые захотят провести отпуск за рубежом.