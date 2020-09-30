Тищенко не рассматривается как кандидат в ТКГ от Украины, - Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Кто заменит Фокина в ТКГ - пока неизвестно, ведь решение принимает президент

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко не рассматривается кандидатурой в Трехстороннюю контактную группу от Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Александр Качура.

"Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" господин Тищенко не рассматривается кандидатурой в Трехстороннюю контактную группу от Украины", – заявил Качур.

Нардеп рассказал, что сейчас он не знает имен вероятных кандидатов в ТКГ, ведь это решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

"А кто это будет, я думаю, большее внимание нужно обратить на парламентариев. Потому что, все-таки, у нас некоторые участники этих переговоров забывают о том, что именно парламент будет принимать те специальные законы об особенностях местного самоуправления, об особенностях проведения выборов. И было бы неплохо, чтобы больше там было парламентариев", – прокомментировал нардеп Александр Качура.

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Как сообщали, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как отмечается, этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от выполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа - За жизнь") после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по " недопущению предательства национальных интересов Украины".

Сегодня стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, 29 сентября Витольд Фокин прибыл на заседание Комитета Верховной Рады, чтобы обсудить его скандальные заявления о Донбасс.

Во время своего выступления представитель Украины в ТКГ еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, а главным виновником длительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Порошенко.