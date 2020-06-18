Тимошенко рассказала, как помирилась с Ляшко

Юлия Тимошенко Скриншот видео

Она заявила, что им не управляют извне

Юлия Тимошенко признала, что с Олегом Ляшко у нее были сложные отношения, однако она решила его поддержать, поскольку им не управляют извне.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Гостья главного политического ток-шоу объяснила, почему решила поддерживать лидера радикальной партии Олега Ляшко по 208 округу в Черниговской области. Напомним, ранее у госпожи Тимошенко и Олега Ляшко были непростые отношения.

"208 округ – это Черниговская область, это там, где у Олега Ляшко очень большая поддержка людей. Там до 30% людей его уже поддерживают. Во-вторых, он не входит в систему внешнего управления, им не руководят извне. Я думаю, что, если сложить нашу поддержку, нас там тоже где-то 30% поддерживают, и его, то, по сути, можно в парламент завести не от "слуг народа" лоббистов, которые будут дальше продолжать выполнять заказы извне, а можно завести Олега Ляшко, и он там победит точно как единый кандидат от объединенных патриотических сил", – сказала Юлия Тимошенко.

Вместе с тем она отказалась прогнозировать, может ли Олег Ляшко войти во фракцию "Батькивщина".

"Да, у нас были сложные отношения, это правда, но я не могу бездействовать и давать возможность дальше в парламент приходить лоббистам, которые получают деньги за пределами Украины и работают в парламенте против Украины, поэтому сейчас нужно объединяться. Поэтому, когда мы встретились с Олегом Ляшко, он сказал слова извинения. Я думаю, что тоже иногда бывают эмоции", – сказала Юлия Тимошенко.

Напомним, в субботу, 23 мая, в Киеве член депутатской группы "Довира" Валерий Давыденко был найден застреленным в собственном офисе.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия назначила перевыборы народного депутата Украины на 208-м округе Черниговской области на 25 октября из-за смерти Давыденко.

Как сообщалось, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что будет участвовать в выборах в Раду на 208-м округе Черниговской области – именно этот округ числился за умершим нардепом Валерием Давыденко.