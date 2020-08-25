Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, - СМИ

Юлия Тимошенко Фото из открытых источников

У Тимошенко температура не опускается ниже 39

Врачи подключили лидера политической силы ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко к аппарату ИВЛ в связи с тяжелым течением коронавирусной болезни. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, у Тимошенко температура не опускается ниже 39.

В то же время ее дочь Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

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Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Также в СМИ появилась информация, что вместе с Юлией Тимошенко коронавирусом заразились ее дочь Евгения и зять. Однако, в "Батькивщине" об этом не сообщают.