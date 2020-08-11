Тихановской в Литве предоставили статус гости, жилье и охрану

Светлана Тихановская Wikimedia

У нее была национальная виза Литвы, что позволит ей находиться в стране в течение года без ограничений

Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство этой страны предоставило статус гостьи и жилье с охраной. Тихановская находится в нем вместе со своими детьми. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

"У нее (Тихановской, - ред.) была национальная виза Литвы, это означает, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал Линас Линкявичюс на пресс-конференции .

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, у нее статус гостьи, ей предоставлена охрана. Как известно, дети кандидата в президенты приехали в Литву раньше, теперь Тихановская воссоединилась с ними. В Литву также приехала глава ее штаба Мария Мороз, также вместе с детьми.

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Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь.