Террор стал бизнесом, – Журавский о нападении на автобус с активистами "Патриоты – За жизнь"

Телеканал ZIK

Эксперт объяснил, почему речь идет именно о политическом терроре

В Украине происходит хаос, всем управляет улица, и если не будут работать государственные институты, есть риск потери государства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии, комментируя нападение радикалов на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь", заявил, что в Украине террор стал бизнесом.

"Заказывают за деньги, за большие деньги, запугивают людей и убивают, и таких фактов очень много", – сказал он.

Виталий Журавский отметил, что о сегодняшнем нападении в Украине уже знают в Европарламенте, и такие события сравнивают с тем, что творится в Сомали. Гость студии отметил, что туда, где нет безопасности, инвестиции не идут.

"Власть ничего не делает, президент ничего не делает, монобольшинство ничего не делает, и монополия на принуждение есть только на бумаге. Все. Улица управляет. Хаос в стране. Мы потеряем государство, если не будут работать институты государства. Почему это политический террор? Уровень доверия к партии Шария – нравится он вам, не нравится – растет, он имеет возможность зайти в парламент. Уровень доверия к "Оппозиционной платформе - За жизнь" растет, нравится вам или нет. Есть заказ – запугать избирателя, запугать активистов, в этом суть вопроса. Когда это будет закончено? По моему глубокому убеждению, когда эта власть уйдет", – заявил Виталий Журавский.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие.

Впоследствии Илья Кива сообщил детали нападения на автобус.