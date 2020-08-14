Тенденция к политизации карантина будет продолжаться, – политолог

В Украине начался своеобразный процесс критики власти из-за политизации карантина

В Украине тенденция к политизации карантина будет продолжаться.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Алексей Якубин обратил внимание на смену риторики властей на местах. Политолог добавил, что сейчас в Украине сложилась такая тенденция, что местная власть, мэры городов начали занимать другую позицию к центральной власти, когда общественные настроения относительно карантина начали меняться.

"Если говорить о ситуации вокруг карантина, вспомните, что в свое время мэры требовали от центральной власти жестких мер. Это было весной. Как только общественные настроения начали меняться, мэры также начали занимать другую позицию. Более того, начали использовать эту ситуацию с карантином для того, чтобы говорить, что мы здесь защищаем местных жителей, мы с ними работаем, а центральная власть далеко, она что-то там решает. Поэтому, грубо говоря, начался своеобразный процесс такой критики из-за политизации карантина. Это, кстати, стало одной из причин, что представители местного самоуправления создали свою партию. То есть мне кажется, что сейчас эта тенденция политизации карантина будет продолжаться", – отметил политолог.

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Более того, добавил Алексей Якубин, что правительство сейчас сформировало новые условия относительно карантина.

"А это разделение на так называемый адаптивный карантин, разделение на разные зоны. Правительство несколько модифицировало сейчас эту идею, где ключевой критерий – это, в первую очередь, нагрузка на медицинскую систему. Но в принципе, те условия являются более-менее обоснованными. И мы должны понимать, если, например, Киев, ничего не будет делать в этом контексте, и все оставят на произвол судьбы, а мы, к сожалению, не Беларусь и не Швеция, которые могли себе позволить производить альтернативную политику в отношении карантина, мы тогда окажемся в ситуации, когда для наших сограждан часть стран будет закрыта, и, соответственно, они будут говорить, почему власть ничего не делает", – прокомментировал политический эксперт.

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Как сообщали, по состоянию на утро 14 августа в Украине зафиксированы 87 872 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 732 новых случая, 19 человек умерли, 581 человек преодолел болезнь. В общем от COVID-19 уже умерли 2 011 человек, выздоровели - 46 216.