Тенденции к развалу государства сегодня уже очерчены, – Дудкин об угрозах перед Украиной

Военный и политический эксперт Юрий Дудкин Скриншот видео

Власть виновата в том, что "разбазарила" время, заявил эксперт

Украине нужно строить свою и внутреннюю, и внешнюю политику так, чтобы хотя бы сохранить государство в том виде, в котором оно есть, потому что тенденции к развалу его сегодня уже очерчены.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Гость студии отметил, что согласен с мнением экспертов относительно того, что действующей власти Донбасс не нужен. Юрий Дудкин рассказал, что ряд его знакомых, которые живут на временно оккупированных территориях, не хотели бы жить в Украине. Эксперт отметил, что эти и подобные заявления дончан и луганчан свидетельствуют о том, что властям Украины следует задуматься, что они делают.

"Мы отторгаем насильно наших граждан Украины, наши территории, о которых мы так часто говорим. Мы не вспоминаем о людях, мы говорим о территориях. И вот эти люди, интегрированые полностью, 100% на сегодняшний день, в Россию, и они знать о нас не хотят. Мы потеряли время, это самое главное. Время нельзя наверстать, нельзя наверстать упущенное, и в этом виновата власть, которая это время разбазарила. Этот вопрос нужно было решить еще в 2015 году, это был крайний срок, когда принимались Минские договоренности. Вот это была точка отсчета. Сегодня уже - точка невозврата. Мы уже ее прошли. Это печально, но это так, и это нужно признать. Нужно строить свою и внутреннюю, и внешнюю политику так, чтобы хотя бы сохранить свое государство в том виде, в котором оно есть, а тенденции к развалу его сегодня уже намечены", – подчеркнул Юрий Дудкин.

Как сообщалось, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей потребуется около 10 млрд долларов.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. В частности, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и уступках.