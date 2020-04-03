Тема возвращения мира на Донбасс исчезла с повестки дня, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Сегодня власть занята коронавирусом и выпрашиванием кредита в МВФ

Тема решения конфликта на Донбассе практически исчезла с повестки дня за последнее время.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Тема решения конфликта на Донбассе практически исчезла с повестки дня за последнее время. О теме мира и урегулирования конфликта напоминают только строки сообщений, что там погибли то с одной стороны то со второй, и мирные жители страдают, и Вооруженные силы теряют людей. То есть получаем ситуацию при которой продолжается конфликт на Востоке, а мы в это время ждем и заняты, понятно, пандемией, и другими вопросы, в частности, выпрашивания денег у МВФ. И здесь я согласен с Виктором Медведчуком, что никаких контурных окрестностей этого мирного плана у нас нет", – заявил Кацман.

В то же время он добавил, что украинский мирный план заключается в том, чтобы "пить кровь" мировому сообществу относительно Минских соглашений, под которым также стоит подпись Украины, а не использовать собственные силы и возможности.

"Для Украины, которая сейчас будет страдать экономически от пандемии, мирном урегулировании вопроса на Донбассе очень необходимое. Был выработан механизм, инициатива оппозиционной фракции в украинском парламенте привела к тому, что создалась еще одна платформа, с которой можно контактировать на уровне нормандского формата. Это блестящая возможность для окончания этого вопроса. То что мешало нашей власти не ждать 4 месяца, а проявить такие инициативы, чтобы стыдно стало другим сторонам, что они не успевают за украинской властью. Такого мы, к сожалению, не дождались", – добавил Владимир Кацман и отметил, что нынешняя ситуация с коронавирусом может захлестнуть мирную инициативу, выбить ее из власти и процесс пойдет хаотическим путем.

Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

Этой идеи – подключить парламенты Украины, России, Франции и Германии к мирному урегулированию на Донбассе – дал высокую оценку президент РФ Владимир Путин 20 декабря прошлого года, а уже 24 декабря состоялась встреча Виктора Медведчука и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.