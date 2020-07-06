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Тема увольнения Смолия важнее, чем назначение нового главы НБУ, – Степан Гавриш

Степан Гавриш Скриншот видео

Заявление Якова Смолия является радикальным и не похожим на заявление финансиста, говорит политик

Если шорт-лист кандидатов на пост главы НБУ существует, то он составлен лоббистами финансово-промышленных групп, которые пытаются провести на эту должность своего человека.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат предыдущих созывов Степан Гавриш.

"Само увольнение Смолия не является простым, и эта тема сейчас является более важной для обсуждения, чем назначение нового руководителя, потому что заявление Смолия является радикальным, и оно совсем не похоже на заявление финансиста. Это заявление политическое, и оно серьезно дискредитировало позицию украинской политической власти. И президенту сейчас крайне важно найти инструменты и найти слова, чтобы выйти из этой ситуации. Пока что такие позиции в его лексике отсутствуют. Но очевидно, вместе с тем, что на это место будут пытаться продвинуть своих людей группы крупных финансово-экономических холдингов, которые будут пытаться контролировать политику Национального банка, а через него – и политику украинского государства, поскольку ключ к этому – это денежная политика, это политика, связанная с ПриватБанком", – сказал Степан Гавриш.

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По его мнению, сейчас идет подковерная борьба, и вопрос относительно того, кто может возглавить НБУ, пока не решен.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях сообщил, что список претендентов на должность главы Национального банка Украины уже сформирован. Степан Гавриш убежден, что шорт-лист, если он существует, составлен лоббистами финансово-промышленных групп, которые пытаются провести на пост главы НБУ своего человека.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществлялось систематическое политическое давление.

А уже 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Проголосовали За 286 народных депутатов.

После увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия его обязанности временно будет выполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

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