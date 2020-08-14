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Татьяна Проторченко предложила новый критерий для избрания политиков во власть

Татьяна Проторченко Скриншот видео

Политик считает его показательным

Для политиков, баллотирующихся на выборах, следует ввести обязательную статью в автобиографиях относительно того, где живут и учатся их дети и ближайшие родственники. Если за границей – таким кандидатам следует указывать на дверь.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Гостья студии предложила ввести еще один критерий для политиков, баллотирующихся во власть.

"Патриоты" в кавычках, дети которых учатся за границей, это должна быть, мне кажется, обязательная статья в автобиографии на выборах, где живут и учатся дети и самые близкие (родственники. – Ред.) – жена, муж. Смотришь: дети за границей – иди прочь далеко-далеко", – заявила Татьяна Проторченко.

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Напомним, ранее Татьяна Проторченко заявляла, что местные выборы будут очень "кровавые" политически, во время кампании будут происходить огромные нарушения, подкупы, но, скорее всего, они таки состоятся.

Добавим, в ЦИК отмечали: местные выборы в Украине будут проходить в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.

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