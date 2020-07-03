Татьяна Плачкова требует от власти защитить от радикалов оппозиционных парламентариев и их избирателей

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Беспокоит то, что нет реакции правоохранительных органов, говорит народный депутат

Татьяна Плачкова требует от власти защитить от действий радикалов народных депутатов из оппозиционной партии и их избирателей.

Об этом народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") заявила в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Народный депутат прокомментировала нападения и угрозы радикалов физическим уничтожением в адрес оппозиционных политиков.

"И все, что меня сегодня беспокоит, это то, что, к сожалению, нет соответствующей реакции правоохранительных органов. Я бы хотела и думаю, что мы это обязательно сделаем и обратимся в правоохранительные органы, чтобы люди, которые позволяют себе подобные высказывания, все же понесли наказание", – отметила Татьяна Плачкова.

Народный депутат предположила, что такое поведение радикалов связано с безнаказанностью.

"С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что у нас в стране царит безнаказанность. И чем больше безнаказанность, тем больше, к сожалению, таких высказываний, и эти люди становятся все более агрессивными и уже фактически угрожают жизни", – говорит Татьяна Плачкова.

Народный депутат подчеркнула: "Я требую сегодня от президента, от правоохранительных органов, чтобы обеспечили нашу сегодня безопасность - безопасность народных депутатов "Оппозиционная платформа - За жизнь", наших людей, которые нас поддерживают. Потому что они не нам угрожают – они угрожают тем людям, которые нас выбирали".

Напомним, в мае радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

3 июля в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату.