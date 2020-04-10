Татьяна Чорновол о подозрении в убийстве: Нет, мои руки не в крови

Экс-нардеп Татьяна Чорновол Автор: Дубонос Никита

Бывшая народная депутат отрицает причастность к убийству

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол, которой сообщили о подозрении, заявила, что к убийству она не причастна.

Трансляцию брифинга вел телеканал ZIK.

"Поджигала ли я его? Да, я его поджигала. Вопрос – почему я его поджигала? Я считала это тактическим шагом. Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови. На самом деле, даже мой автомат ни разу не выстрелил", – заявила Татьяна Чорновол.

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Чорновол в "деле Майдана".

Впоследствии стало известно, что бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.