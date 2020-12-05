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Татаров: Буду продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине

Олег Татаров

 Фото из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал акцию протеста вблизи ОП и заявил, что не боится ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители антиукраинских сил организовали возле Офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", - заявил Татаров.

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Напомним, ранее Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Также Татаров обратился в правоохранительные органы из-за попытки дискредитации его в средствах массовой информации.

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