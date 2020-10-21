Тарас Козак: "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за восстановление в полном объеме экономических отношений между Украиной и Россией

Тарас Козак Фото из открытых источников

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за восстановление в полном объеме экономических отношений между Украиной и Россией. Об этом в Москве на круглом столе по вопросам торгово-экономического сотрудничества Украины и РФ заявил народный депутат Украины, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

"Политика - политикой, а бизнес должен общаться. Мы будем это как-то поправлять. Совместными усилиями сегодня мы уже это начали после встречи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Владимировича Медведчука с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, где поднялся вопрос отмены санкций в отношении украинских предприятий. Мы просили, Виктор Владимирович просил с 15 предприятий снять санкции, но, слава Богу, в одностороннем порядке были сняты санкции с трех украинских предприятий", - отметил Козак.

Также он добавил, что ОПЗЖ уже сделала несколько шагов для восстановления связей с Россией.

"В прошлом году после встречи Виктора Владимировича Медведчука с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым была достигнута договоренность на скидку на газ 25%, но украинская сторона эту скидку не приняла, а дальше мы переплачиваем за газ, и идет такая схема виртуального реверса. Второй важный вопрос - это после встречи руководства нашей партии с руководством партии "Единая Россия" поднимался этот вопрос об открытии транзита, и транзит через территорию России украинских товаров тоже был открыт", - заявил Тарас Козак.

Он поднял на встрече еще один важный вопрос, который требует решения, - вопрос трудоустройства.

"России не хватает высококвалифицированных кадров, а украинцы ищут работу по всему миру. Мы просим, чтобы для граждан Украины были лучшие условия труда, и, может, мы бы как-то вместе поработали, чтобы эта возможность трудоустройства украинцев на территории РФ была упрощена", - сказал Козак.

Он также отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" "гарантирует гражданам Украины, что мы сделаем все для полного восстановления связей между Украиной и Россией".