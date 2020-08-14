Там не место активистам из националистических организаций: Качура требует прекратить полномочия Общественного совета при Минюсте

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Общественный совет при Минюсте является бездействующим и некомпетентным

Членами Общественного совета при Министерстве юстиции должны быть профессионалы, юристы и адвокаты. Но точно не активисты, набранные с улицы еще во времена Петра Алексеевича Порошенко из разных националистических организаций и сотен Майдана.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура.

Народный депутат отметил, что он официально обратился к министру юстиции Украины с требованием распустить Общественный совет при министерстве, ведь видит в ее работе нарушения Конституции Украины, в частности, требования запретить в Украине политические партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партию Шария.

Также Качура добавил, что член общественного совета, инициировавший этот вопрос, является членом политической партии "Национальный корпус", которая сейчас преследует, в том числе, членов партии Шария и политические взгляды политсилы.

Кроме этого парламентарий подчеркнул, что члены Общественного совета должны быть профессионалами, а не просто "людьми с улицы".

"Это должны быть юристы, адвокаты. Но точно не активисты, набранные с улицы еще во времена Петра Алексеевича Порошенко из разных националистических организаций и сотен Майдана. Я ничего против не имею, но это должны быть профессионалы, юристы, которые хотя бы понимают азы", – подчеркнул нардеп и добавил, что он требует срочно от министра юстиции прекратить полномочия Общественного совета, поскольку он нарушает конституционные права граждан, является абсолютно некомпетентным, непрофессиональным и не принимает никаких решений, которые на самом деле являются важными для страны и являются первоочередными на повестке дня.

Новости по теме: "Зеленая шизофрения": Рабинович прокомментировал предложение Минюста запретить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение Общественного совета при Министерстве юстиции Украины относительно запрета деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщалось, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" Общественный совет при министерстве.