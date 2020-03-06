Там есть группы людей, которые переодели шлемы: Шарий заявил о возможном расколе в "Слуге народа"

В "Слугу народа" набрали "левых "людей, которым там не место

В "Слуге народа" есть определенные группы людей, которые с самого начала своей окраски не скрывали. Нельзя не заметить, что у тебя на голове перестегнулись шлемы и ты вдруг, из "порохобота" превратился в сторонника идей Владимира Зеленского.

Об этом в эфире марафона "Вы на кого работаете?" на телеканале ZIK во время включения сказал блогер Анатолий Шарий.

Ведущий программы поинтересовался у блогера, каково его мнение относительно того, что во фракции "Слуга народа" не хватает голосов для принятия решений в Раде и может ли это свидетельствовать о расколе внутри фракции.

На что Анатолий Шарий ответил:

"Конечно. Здесь другого мнения быть и не может, потому что там есть определенные группы людей, которые с самого начала своей окраски не скрывали. Нельзя не заметить, что у тебя на голове перестегнулись шлемы и ты вдруг, из "порохобота" превратился в сторонника идей Владимира Зеленского. Набрали "порохоботов", эти "порохоботы", эти пузырьки всплывают и лопаются. И эта проблема – это реально проблема почему не хватает голосов", – сказал Анатолий Шарий.

По его мнению, в дальнейшем проблема с нехваткой голосов в "Слуге народа" будет только усиливаться.

"Я думаю, что эта проблема будет усугубляться, потому что набрали "левых "людей, которым там не место", – отметил Анатолий Шарий.

Как сообщалось, 5 марта Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора Украины. За увольнение генерального прокурора проголосовали 263 народных депутатов.

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